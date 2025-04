Trump, i dazi e la tregua di 90 giorni: come è nata la fake news

(Adnkronos) -

Donald Trump valuta uno stop di 90 giorni ai dazi. Anzi, no. Con le Borse di tutto il mondo in crisi per le tariffe introdotte dagli Stati Uniti, a creare ulteriore caos provvede un'intervista di Kevin Hassett, massimo consigliere economico della Casa Bianca, a Fox News. L'ipotesi di una tregua di 3 mesi nei dazi rianima i mercati, prima che la Casa Bianca smentisca tutto: l'ipotesi di uno stop è una fake news.

Perché si è scatenato il caos? Cosa ha detto Hassett? Durante l'intervista il co-conduttore di Fox and Friends, Brian Kilmeade, ha chiesto a Hassett se Trump starebbe considerando l'ipotesi di 'mettere in pausa' i dazi di 90 giorni, come richiesto ieri in un lungo post su X dal miliardario fondatore di Pershing Square, Bill Ackman, secondo cui con le tariffe si rischia un "inverno economico nucleare autoindotto".

"Sì", ha detto Hassett rispondendo alla domanda, ma con un incipit che è sembrato più un intercalare che una vera e propria risposta affermativa alla domanda di Kilmeade. Tanto è bastato per provocare una reazione dei mercati internazionali, che in pochi minuti hanno limato le perdite. Il consigliere ha poi continuato a rispondere, dicendo in modo vago: "Penso che il presidente deciderà quello che deciderà", aggiungendo che "anche se si pensa che ci saranno degli effetti negativi dal lato commerciale, si tratta comunque di una piccola quota del pil".