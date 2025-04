Papa Francesco, Alfieri: "Non è più malato ma rispetti le altre sei settimane di convalescenza"

(Adnkronos) - Il Papa “non è più malato. Quando era in ospedale è stato immunodepresso e quindi ci sono stati dei problemi. Adesso non è più immunodepresso, adesso non è più malato. E’ in convalescenza. Ha appena fatto due settimane. Speriamo che rispetti le altre sei”. Lo ha sottolineato Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica del Papa, in un'intervista al Tg1, dopo la sorpresa di oggi del Pontefice che è apparso in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo dei malati.

Quanto alla decisione di uscire oggi, Alfieri ha spiegato: “E’ lui che decide. E’ il Papa. Fosse per lui sarebbe già uscito una settimana fa”. Ci saranno altre sorprese nei prossimi giorni? “Non escludo che il Santo Padre ci faccia altre sorprese. Lo conosciamo. Ormai che è uscito, quando ci saranno le condizioni piano piano vedrete che riprenderà. Certo adesso ci sarà il tira e molla tra lui che vorrà sempre più stare in mezzo al suo popolo, in mezzo alla gente, e noi medici che non è che vogliamo trattenerlo però vogliamo fargli osservare la convalescenza”, ha ribadito Alfieri.