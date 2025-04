Dazi, Meloni “Non condivido la scelta degli Usa, metteremo in campo strumenti economici”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Affronteremo anche il tema dei dazi con determinazione e pragmatismo senza allarmismi. Non abbiamo condiviso, ovviamente, la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti negoziali e economici necessari per sostenere le nostre imprese, i nostri settori che dovessero risultare penalizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio al congresso federale della Lega in svolgimento a Firenze.

"Torneremo a chiedere con forza all'Europa di rivedere le normative ideologiche del Green Deal - ha proseguito il Premier - e l'eccesso di regolamentazione in ogni settore che oggi costituiscono dei veri e propri dazi interni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni. Ne avremmo felicemente fatto a meno, ovviamente, però io sono convinta che gli italiani si sentano rassicurati dal fatto che alla guida dell'Italia ci sia questo governo in questo momento".

