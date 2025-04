Verissimo, Carlos Diaz Gandia chi è il coreografo di Gaia: il successo dopo 'Chiamo io chiami tu'

(Adnkronos) -

Carlos Diaz Gandia sarà oggi, sabato 5 aprile, per la prima volta ospite a Verissimo. Il coreografo spagnolo ha conquistato la popolarità grazie a un video diventato virale sui social in cui mostra la coreografia di 'Chiamo io chiami tu', il brano portato in gara da Gaia al Festival di Sanremo 2025.

Carlos Diaz Gandia è un ballerino e coreografo spagnolo che è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla sua energia ipnotica. Durante la settimana sanremese, è diventato virale sulle piattaforme social un video pubblicato da Gaia su TikTok in cui la cantante mostrava nei dettagli i passi della coreografia di 'Chiamo io chiami tu'. A rubare la scena, tuttavia, è stato proprio il ballerino Carlos che nel video postato sul web spiega i passi attraverso dei suoni onomatopeici "Shom sha sha tiki ta tiki ta kaka", diventati un vero e proprio tormentone e ispirazione di meme.

Carlos Diaz Gandia è un coreografo di fama internazionale, nato a Valencia nel 1995. Sin da giovane ha nutrito una grande passione per la danza che lo ha portato a intraprendere lezioni di ballo dall’età di 14 anni. Grazie al suo talento ha cominciato a collaborare con grandi artisti del panorama musicale mondiale, portando i suoi passi di danza fuori dai confini spagnoli, con workshop tra Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda fino quando viene chiamato in Italia per lavorare al fianco di Mahmood, che più volte l’ha voluto come ideatore dei suoi show. Carlos, infatti, è il coreografo di ‘Tuta Gold’, ‘Clan’ e ‘RA TA TA’, coreografie che avevano già fatto impazzire i social.

Poi, è arrivata la collaborazione con Gaia. Anche se il ballerino e la cantante si conoscevano già, perché Carlos è anche il coreografo di ‘Sesso e Samba’, la hit estiva che ha visto collaborare Gaia con il rapper Tony Effe.

Gandia ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti nonostante la giovane età: in Spagna ha vinto il titolo di Campione Hip Hop International. Il coreografo ha fondato l’Home Dance Studio di Valencia, scuola di danza che promuove l’hip hop e urban, ossia l’unione del suo stile inconfondibile, anche se richiama spesso la danza contemporanea.

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il 29enne: “Gaia è una delle artiste più belle sia a livello personale che di movimento. Ha un grande potenziale”, ha detto in riferimento alla collaborazione con la cantante. Poi, ha spiegato: “Mahmood è stato il primo artista con cui ho lavorato in Italia, circa quattro anni fa. E da allora abbiamo fatto tutti i progetti insieme. Anche la coreografia di Tuta Gold è mia”, ha precisato.

In passato Carlos Diaz Gandia è stato vittima di discriminazioni per il suo aspetto esteriore, che lui stesso ammette essere lontano dal tipico fisico da ballerino: “L’importante è la forza interiore”, aveva raccontato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.