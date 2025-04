TikTok, Trump estende scadenza: "Non vogliamo oscurarlo"

(Adnkronos) - Il presidente Usa Donald Trump ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per domani, sabato 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. Lo ha annunciato in un post su Truth Social.

"La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L'accordo richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni necessarie, ed è per questo che sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo e funzionante per altri 75 giorni", ha detto il tycoon.

Trump ha aggiunto di sperare di poter "continuare a lavorare in buona fede con la Cina", che però non è "molto contenta delle nostre tariffe reciproche (necessarie per un commercio equo ed equilibrato tra Cina e Stati Uniti!). Questo dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e molto importante per la nostra sicurezza nazionale!", ha aggiunto. "Non vogliamo 'oscurare' TikTok - ha assicurato il presidente - Non vediamo l'ora di lavorare con TikTok e la Cina per concludere l'accordo".