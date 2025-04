Kalinskaya vince e 'punge' Sinner: "Ne avevo bisogno, inizio d'anno complicato"

(Adnkronos) -

Anna Kalinskaya torna a vincere. Dopo un inizio di stagione complicato, anche per le vicende extra campo con la crisi vissuta con Jannik Sinner, la tennista russa, e ormai ex fidanzata del numero uno del mondo, è impegnata nel Wta di Charleston, negli Stati Uniti. Qui ha battuto Madison Keys, americana numero 5 del ranking e fresca vincitrice degli Australian Open, agli ottavi di finale in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

Kalinskaya ha così trovato la sua prima vittoria contro una top 10 del 2025 e si è qualificata ai quarti di finale del torneo, dove ora affronterà un'altra statunitense, Sofia Kenin. "Questa vittoria è speciale", ha detto Kalinskaya nell'immediato post partita, "ne avevo bisogno per la mia sicurezza. Ho avuto un inizio d'anno sfortunato e difficile. È bello essere tornato e giocare a un livello così alto". In molti, tra le difficoltà che ha dovuto affrontare la russa, hanno visto un riferimento alla fine della sua relazione con Sinner, anche se, nelle ultime settimane, Anna sembra essersi riavvicinata a una sua vecchia fiamma.