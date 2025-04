Brignone, intervento riuscito: i tempi di recupero verso Milano Cortina 2026

(Adnkronos) -

Federica Brignone adesso guarda alle Olimpiadi. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo, l'infortunio arrivato forse nel momento migliore della carriera e l'operazione-lampo, per la fuoriclasse azzurra inizia la corsa verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Con l'obiettivo di tornare in pista da protagonista, per conquistare una medaglia olimpica in casa che coronerebbe una carriera da film.

Come spiegato in una nota della Fisi, dopo l'intervento alla clinica La Madonnina di Milano "la campionessa valdostana comincerà la fisioterapia assistita". E nelle prossime settimane, verranno definiti con maggiore precisione anche i lunghi tempi di recupero.

Cos’è successo a Federica Brignone? Ieri, giovedì 3 aprile, l’azzurra ha toccato una porta nel corso della seconda manche dei campionati italiani di gigante ed è caduta sulla neve in maniera rovinosa. L'azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, è stata poi trasportata in elicottero a Trento, lamentando forti dolori alla gamba sinistra. Nel pomeriggio, ecco lo spostamento a Milano e l’operazione alla clinica La Madonnina. Un intervento necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. La situazione dell’azzurra si è rivelata più complicata del previsto, con esami che hanno evidenziato anche una

rottura del legamento crociato anteriore

, che verrà valutata nelle prossime settimane e potrebbe richiedere un nuovo intervento.

Per Federica Brignone, adesso sarà corsa contro il tempo per rimettere gli sci ai piedi e partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina del prossimo anno. Alla discesa libera sulla leggendaria Olympia delle Tofane di Cortina mancano 310 giorni, mentre sono 314 i giorni che la separano dal supergigante e 317 quelli che mancano allo slalom gigante.

Un infortunio del genere comporta un lungo stop, di almeno sei mesi. La campionessa azzurra salterà dunque la preparazione estiva, fondamentale per preparare la prossima stagione e un appuntamento come i Giochi Olimpici. Le prossime settimane saranno fondamentali per valutare con maggiore precisione i tempi di recupero verso il grande appuntamento.