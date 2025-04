Brignone operata alla gamba sinistra, anche legamento crociato rotto

(Adnkronos) - Federica Brignone operata alla gamba sinistra dopo la frattura scomposta di tibia e perone riportata nella caduta nei campionati italiani di gigante all'Alpe Lusia, in provincia di Trento. L'azzurra, trionfatrice nella Coppa del Mondo 2024-2025, è stata trasporta prima in elicottero in ospedale a Trento.

Dopo gli esami che hanno evidenziato l'entità dell'infortunio, l'atleta ha raggiunto la clinica La Madonnina di Milano dove è stata operata. L'intervento si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.

E' stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane e che potrebbe richiedere un nuovo intervento. La campionessa del mondo di supergigante a Saalbach 2025 e fresca vincitrice della Coppa del mondo inizierà sin dai prossimi giorni il percorso riabilitativo. L'obiettivo è recuperare la miglior condizione possibile soprattutto per le Olimpiadi di Milano-Cortina, al via il 6 febbraio 2026.