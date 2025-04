Simona Ventura, 60 anni all'insegna di "crederci sempre, arrendersi mai"

(Adnkronos) - Ha segnato la televisione italiana. È stata la prima donna a condurre 'Quelli che il calcio' e 'Le iene'. Oltre 60 programmi all'attivo in 40 anni di carriera tra Rai, Mediaset, Sky e la parentesi ad Agon Channel non solo come conduttrice ma anche come inviata, giurata, opinionista, ospite fissa o concorrente. Senza dimenticare svariati Telegatti vinti. Tra alti e bassi, si è sempre rialzata. Non è un caso se il suo motto sia 'Crederci sempre, arrendersi mai'. Un nome e un cognome: Simona Ventura, per tutti "SuperSimo", che oggi 1 aprile compie 60 anni.

E lo fa sull'onda del successo (l'ennesimo) in tv (e non solo). A partire dal matrimonio con Giovanni Terzi (il secondo dopo quello con Stefano Bettarini, dal quale ha divorziato nel 2008). Mentre sul piccolo schermo, sarà l'opinionista della nuova edizione de 'L'isola dei famosi' condotta da Veronica Gentili. Senza dimenticare il secondo posto a 'Ballando con le stelle 2024', anche se per molti avrebbe dovuto vincere quell'edizione, e la conduzione di 'Citofonare Rai2' con l'amica e collega Paola Perego. Ma anche la sua esilarante presenza fissa al tavolo di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio sul Nove con memorabili karaoke con indosso t-shirt su cui sono stampate le sue iconiche frasi ("caviglia fina, puledra di razza", solo per citarne una).

Classe 1965, nata a Bentivoglio, la carriera di "SuperSimo' è iniziata negli Anni 80: nel 1985 è apparta in tv come concorrente allo show 'W le donne' condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, mentre nel 1986 ha vinto la fascia Miss Muretto ad Alassio e partecipa di diritto a Miss Italia. Il primo di una lunga serie di traguardi. Nel 1988 ha esordito nella tv nazionale come valletta al fianco di Giancarlo Magalli nel programma di Rai 1 'Domani sposi '. Dopo un periodo a Telemontecarlo, in cui ha lavorato come praticante giornalista sportiva (è stata inviata di 'Galagol', condotto da Massimo Caputi e Alba Parietti), è passata a Mediaset diventando uno dei volti di punta di Italia 1 grazie alla conduzione di 'Mai dire gol della Gialappa's Band'. Qui è stata inizialmente affiancata a Teo Teocoli e in seguito a Claudio Lippi e nella stagione 1996-1997 ha condotto in solitaria la versione domenicale dello show. E ancora, 'Scherzi a parte', 'Festivalbar' in coppia con Amadeus e 'Le Iene'.

Nel 2001 è tornata in Rai per condurre per dieci anni 'Quelli che il calcio'. Da lì sono passati grandi star internazionali della musica a partire da Amy Winehouse, Katy Perry e Lady Gaga. In una sola parola: successo, che l'ha portata sul palco dell'Ariston nel 2004. Anno in cui ha condotto il Festival di Sanremo, affiancata da Gene Gnocchi e con la partecipazione di Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. L'anno prima, nel 2003, ha esordito alla conduzione del reality show 'L'isola dei famosi', restando al timone per otto edizioni. Nel 2008 ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent show 'X Factor' (a quel tempo su Rai 2) restando al banco della giuria anche nell'edizione successiva. Ventura poi è tornata in quel ruolo anche nella quinta edizione, la prima a debuttare su Sky.

Nel 2014 Simona ha fatto il suo ritorno nella tv generalista, conducendo la finale di Miss Italia, in onda su La7 da Jesolo. L'anno successivo, nel 2015, le braccia di 'Mamma Rai' l'hanno riportata 'a casa' nel ruolo di giurata della terza edizione di 'Notti sul ghiaccio', talent show di Rai 1 dedicato al pattinaggio artistico e condotto da Milly Carlucci. Nel 2016 è stata la concorrente dell''Isola dei Famosi' tornando così a Mediaset. Dopo l'esperienza sull'isola, ha condotto 'Selfie - Le cose cambiano', ha guidato il viaggio dei sentimenti di 'Temptation Island Vip' ed è stata giudice di 'Amici di Maria De Filippi'. Nel 2019 è passata, di nuovo, in Rai conducendo la sesta edizione di 'The Voice of Italy' su Rai 2.

Nella carriera di Simona Ventura c'è anche il cinema. Nel 2008 ha recitato ne 'La fidanzata di papà' con la regia di Enrico Oldoini, nel 2009 'Videocracy - Basta apparire' diretto da Erik Gandini (nei panni di sé stessa), nel 2010 'Somewhere' diretto da Sofia Coppola e nel 2011 'Vacanze di Natale a Cortina' diretto da Neri Parenti. Ventura ha sperimentato anche la regia. Nel 2021 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il docu-film 'Le 7 giornate di Bergamo' e nel 2022 ha presentato al Festival di Torino il docu-film 'Marco inedito, dagli ultimi 100 giorni di Marco Pannella'. Riavvolgendo il rullino dei ricordi, Simona ha prestato la voce a Lola Bunny nella versione italiana di 'Space Jam' (1996). Mentre nel 2008 è uscita la sua autobiografia 'Crederci sempre, arrendersi mai', edita da Mondadori e nel 2019 ha pubblicato il suo secondo libro 'Codice Ventura', edito da Sperling & Kupfer.

Professionista instancabile, che non conoscere il verbo arrendersi, ma anche mamma. Ventura è madre di Nicolò (1998) e Giacomo (2000), nati dal matrimonio con Stefano Bettarini. Nella sua vita c'è anche Caterina, nata da una sua parente in difficoltà, che ha adottato dandole il suo cognome. (di Lucrezia Leombruni)