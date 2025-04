Sara Campanella, il dolore del fidanzato: "Mi hanno tolto un pezzo di cuore"

(Adnkronos) - "Mi è stato tolto un pezzo di cuore". A scriverlo sui social è Antonino Fricano, il giovane di Bagheria fidanzato da qualche mese con Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni, accoltellata a morte ieri da un suo collega, Stefano Argentino. "Ciao amore mio! Tutto questo non doveva succedere.. proprio a noi due no, non lo posso accettare - scrive il fidanzato -. Mi è stato tolto un pezzo del mio cuore… la mia bambina. Spero solo ti sia fatta giustizia per come si deve, in questo mondo sporco e pieno di assassini senza pietà, tu sei e sarai per sempre dentro di me! Ciao amore della mia vita…Ti porterò sempre dentro di me!".