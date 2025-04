Città Studi, tutto pronto per gli Open Days!

A Città Studi Biella nei mesi di aprile e maggio sono in programma gli Open Days dedicati all’offerta formativa universitaria dell’Anno Accademico 2025/2026: il Campus aprirà le porte ai giovani studenti e studentesse delle scuole superiori e a tutti coloro che sono interessati a intraprendere un percorso di studi nella sede di Biella dell’Università di Torino.

Cinque le giornate in programma destinate all’orientamento universitario in cui i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i corsi di laurea di Unito attivi a Biella e di scoprire tutto quello che il Campus ha da offrire: oltre alle aule, infatti, Città Studi mette a disposizione una Residenza universitaria con stanze e appartamenti, Campi sportivi attrezzati per pallavolo, calcio a 5 e pallacanestro, una Biblioteca specializzata e una caffetteria, il tutto immerso nel verde e nella tranquillità, in un’atmosfera sempre più internazionale.

Infatti, grazie al Corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development, il Campus è animato da studenti e studentesse provenienti da una quindicina di paesi europei ed extra europei. La collaborazione fra l’Università di Torino e Città Studi continua a rafforzarsi: novità per il prossimo Anno Accademico è il Corso di Laurea in Moda e Cultura d’Impresa, un corso Triennale che va ad aggiungersi all’attuale offerta formativa composta da 5 corsi innovativi (compreso il già citato corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage), quasi tutti con un piano di studi unico, progettato appositamente dall’ateneo torinese per la sede di Biella.

Il corso, in fase di accreditamento, è unico in Italia con questa curvatura focalizzata sulla cultura d’impresa e progettato proprio per rispondere alle esigenze del territorio.

Ecco gli appuntamenti (gli incontri si terranno in presenza con la possibilità di collegarsi da remoto):

martedì 08/04, h 15.00: Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria - prenotazione tramite form online;

giovedì 17/04, h 15.00: Corso di Laurea Triennale in Servizio sociale - prenotazione tramite form online;

venerdì 16/05, h 15.30: Corso di Laurea Triennale in Economia aziendale - prenotazione tramite form online;

venerdì 23/05, 15.00: nuovo Corso di Laurea Triennale in Moda e cultura d’impresa - prenotazione tramite form online;

lunedì 26/05, h 14.30: Corso di Laurea Triennale Scienze dell’amministrazione digitale - prenotazione tramite form online.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Palazzina universitaria di Città Studi, Corso Pella 2B (Biella). Il programma delle giornate prevede anche una visita della struttura e la presentazione dei suoi servizi.

Per partecipare, è necessario compilare uno o più moduli di adesione sopra indicati. Tutti i dettagli sono riportati al seguente link: www.cittastudi.org/formazione-e-lavoro/offerta-formativa-universita/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria universitaria al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a unibiella@cittastudi.org.