Milan, l'errore di Gimenez e l'incubo rigori: il dato che spaventa i tifosi

Incubo rigori per il Milan. Nella sconfitta di Napoli, che ha trascinato i rossoneri sempre a metà classifica e allontanato le speranze Champions, ci sono ancora una volta errori individuali a condizionare pesantemente per il risultato. Ai disastri difensivi sui gol azzurri, firmati da Politano e Lukaku nel primo tempo, si è aggiunto anche il calcio di rigore sbagliato da Santiago Gimenez, che dopo un inizio incoraggiante sta collezionando prestazioni deludenti, tanto da essere relegato in panchina, con Abraham titolare, nel big match del Maradona.

Al 69' di Napoli-Milan, con i rossoneri sotto di due gol, Theo Hernandez viene steso in area da Billing e l'arbitro Sozza assegna calcio di rigore. Sul dischetto non si presenta Christian Pulisic, rigorista designato, ma Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, arrivato a gennaio dal Feyenoord, incrocia il sinistro, Meret intuisce e blocca il pallone, sprecando quindi il possibile 2-1. Un'occasione sprecata che avrebbe potuto riaprire la partita e che fa ancora più recriminare i tifosi rossoneri visto il gol di Jovic che ha accorciato le distanze nel finale.

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao, nel post partita, ne ha parlato così: "Noi abbiamo tre rigoristi, decidono loro. Secondo me Pulisic, per dare fiducia a un compagno che non segna da qualche settimana, ha voluto fare così. È un segno che lo spogliatoio è unito".

Quello di Santiago Gimenez però non è il primo errore dal dischetto della stagione del Milan. I rossoneri infatti hanno sbagliato, con quello del Maradona, ben quattro rigori in campionato, conquistando il poco invidiabile primato di squadra con più errori dagli undici metri d'Europa. La partita simbolo dell'incubo rossonero rimarrà quella di Firenze dello scorso ottobre, quando De Gea parò ben due calci di rigore, prima ad Abraham e poi a Theo Hernandez. Un mese fa fu Vanja Milinkovic-Savic a ipnotizzare Pulisic dal dischetto, errore poi risultato decisivo nella vittoria 2-1 del Torino contro il Diavolo.