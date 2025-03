Mensik, dal possibile ritiro al trionfo a Miami: "Merito del fisioterapista"

(Adnkronos) -

Jakub Mensik vince il suo primo Masters 1000 e ringrazia... Alejandro. Dopo la vittoria nella finale di Miami contro l’idolo Djokovic, il tennista ceco ha parlato così: "Un ringraziamento speciale va a uno dei fisioterapisti dell'Atp, Alejandro. Un'ora prima dell'esordio a Miami, avevo in mano il foglio per ritirarmi dal torneo perché il ginocchio mi faceva molto male. Sono stato fortunato, il giudice stava pranzando. Poi, per l'ultima volta, ho fatto il trattamento. Ha fatto un miracolo, grazie a lui sono sceso in campo. Grazie a lui sono qui ora. Non so cosa dire, è incredibile”.

Con la vittoria contro Djokovic, Mensik è diventato il primo 2005 a trionfare in un Masters 1000: “È stato probabilmente il giorno più importante della mia vita e ho fatto una partita super – ha spiegato Mensik a proposito della finale, iniziata dopo sei ore a causa della pioggia -. Una prestazione solida, tenendo bene a livello nervoso anche nell'attesa fuori dal campo, prima della partita. Mi sento super felice e penso che le emozioni arriveranno più tardi. Non era la prima volta che giocavo contro Novak, non c'è cosa più difficile che batterlo in finale. Mi sentivo però davvero bene ed era il mio momento. Ho solo cercato di concentrarmi sulla partita, come fatto nei turni precedenti".

Per il ceco, dopo il match sono anche arrivate parole di stima da parte di Djokovic: “Ha un grande futuro, sta migliorando in modo straordinario. Non mi piace mai perdere, ma se proprio devo ci sono pochi giocatori contro cui mi dispiace meno”.