Tennistavolo, weekend da dimenticare per Splendor FOTO

Non è stato un bel fine settimana per i colori dello Splendor nei campionati regionali di tennistavolo. Si giocava in D2 e D3 visto che la C2 e la D1 avevano anticipato la scorsa settimana. Tutti gli impegni erano molto ardui e tutti in trasferta, contro formazioni ai vertici della classifica.

In D2 venerdì sera a Torino, pesante cappotto per Gentile Impianti contro il Tennistavolo Torino. 6 a 0 il risultato finale con due soli set conquistati dai cossatesi. Sabato pomeriggio a Romagnano erano invece impegnate le squadre dei ragazzi, in D2 e D3 entrambe contro il Tennistavolo Romagnano al comando della classifica in entrambe le categorie.

In D2 Immobiliare Bugella esce sconfitta per 5 a 1, con il punto della bandiera conquistato da Tommaso Zoppello, il risultato comunque può trarre in inganno, al contrario quasi tutti gli incontri sono stati molto combattuti e con l'esito incerto. In D3 la compagine Siviero Davide esce sconfitta sempre per 5 a 1, qui un po' più netta la differenza dei valori in campo, da registrare il punto della bandiera di Leonardo Alvarado.

In D3 sia immobiliare Bugella che Gentile Impianti hanno comunque già acquisito la salvezza. Appuntamento ora col turno finale della regular season fissato per il weekend del 11/12 aprile.