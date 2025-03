Rugby, BRC, tutti i risultati del fine settimana della cadetta, U16, U14, OLD

CADETTA

30.03.25 Biella Rugby v Rugby Varese 50-10 (31-5)

Marcatori. Mete: Trocca (2), Vaglio, Defilippi, Barilli, Savatteri, Casini, Salussolia. Trasformazioni: Poli (3), Salussolia, Fusaro.

Biella Rugby: Savatteri; Nardi, Longo, Casini, Poli (50’ Salussolia); Fusaro, Defilippi (66’ Blotto); Givonetti (55’ Cafaro), Protto (cap.), Trocca (66’ Panatero); Barilli (55’ Bottero), Buturca (62’ L. Silvestrini); Vaglio, Bortolot (50’ M. Silvestrini), Panigoni.

Nicola Mazzucato, coach: “Buona partita dei ragazzi della cadetta. Il gioco offensivo è stato buono anche se alcuni errori di manualità erano evitabili. Un plauso particolare ai due esordienti classe 2006 provenienti dall'Under 18: Marco Silvestrini e Giacomo Salussolia che hanno disputato trenta minuti di partita di buon livello. Bravi tutti”.

UNDER 16

29.03.25 Rugby Varese v Biella Rugby 12-38 (6-26)

Marcatori. Mete: Di Girolamo (2), Ferro (2), Grillenzoni, Bertone, Varese. Trasformazioni: Bertone (4).

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Baiguera, Deni, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Ruffa, Vatteroni; Coda Caseia, Zavarise; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Apollonio, Piazza, Defilippi.

Andrea Caputo, coach: “Trasferta positiva per BRC Under 16 che a casa del Varese si impone per 38-12. Partita ben giocata dalle due squadre su un campo ai limiti del possibile”.

UNDER 14

30.03.25 Ivrea v Biella Rugby 12-97

Marcatori. Mete: Balducci (4), Poli. Trasformazioni: Balducci (3), Bolzoni.

Biella Rugby: Balducci; Frigerio, Paggio, Poli, Allera; Siletti, Bolzoni; Botto Poala; Pavanetto, L. Squara; P. Squara, Scanavino, Mercandino. A disposizione: Bocca, Succio.

Edo Romeo, coach: “Ottima partita dei ragazzi, fin dall’inizio hanno subito iniziato a giocare convinti e con voglia di fare. Il risultato premia i ragazzi per il gioco fatto e per la voglia dimostrata in campo, ottima prestazione di tutti quanti i ragazzi”.

OLD

29.03.25 Biella Rugby v Accies Edinburgh

Daniele Vatteroni, TM: “Come d’abitudine, sabato abbiamo ricevuto la visita degli Old di Accies Edinburgh, la seconda squadra più antica d’Europa per un incontro amichevole. È stato un onore aver potuto giocare con loro, anche se abbiamo resistito per soli quindici minuti. Siamo anche stati in vantaggio grazie alla meta segnata dal nostro coach Ceccato, poi siamo crollati contro ex professionisti, anche della Nazionale Scozzese. Tanti chili, centimetri ed esperienza in più, ma il momento che più abbiamo apprezzato è stato il fantastico terzo tempo che è seguito all’incontro sul campo. A sorpresa abbiamo ricevuto la visita del sindaco della città di Biella che ha omaggiato i nostri ospiti, pensiero che loro hanno gradito moltissimo. In primavera restituiremo la visita”.