Nuoto, è bronzo per Sofia Pranio

Dopo Pietro Remorini, un altro atleta biellese del team In Sport sale sul podio a un campionato italiano giovanile di nuoto: stavolta si tratta di Sofia Pranio, bronzo nei 400 misti categoria ragazze 2011, medaglia conquistata sabato 29 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Con una gara tutta in rimonta, ottava dopo il delfino, settima al termine del dorso, quarta dopo la rana, l’allieva di Riccardo Mosca ha abbassato di oltre 4 secondi il precedente primato personale, cogliendo una medaglia che ne certifica una crescita esponenziale nelle prime due stagioni tra le “grandi”. Pranio è scesa in vasca anche in altre quattro gare: 10ª nei 200 rana, 17ª nei 100 rana, 20ª nei 200 misti, 15º nei 200 delfino.

Medaglia sfiorata da Alice Senta e Viola Fileccia, quarte a 28 centesimi dal podio nella staffetta 4x100 mista junior. Bene anche le altre ragazze biellesi in gara a Riccione. La migliore è stata la “matricola” Carlotta Basile, sesta nei 100 dorso ragazze 2012 con 1’06”12, oltre un secondo sotto al proprio personale. Basile anche decima sulla doppia distanza. Maria Pranio nona nei 200 misti ragazze 2011, 10ª nei 200 dorso, 15ª di 400 misti, 18ª nei 400 e stile libero. Giorgia Caneparo e 13ª nei 200 dorso, 23ª nei 100 dorso ragazze 2011, 25º nei 200 delfino. Alice Senta e 10ª nei 200 dorso juniores 2009, 22ª nei 100 e 30ª nei 50. Viola Fileccia eccellente 12ª nei 200 rana juniores 2009.

Infine per il gruppo di Crescentino, allenata da Chiara Ferraris, Mia Murru 32ª nei 200 rana ragazze 2012. Da domani, lunedì 31 marzo fino a mercoledì 2 aprile, toccherà al team maschile. In gara per In Sport Rane Rosse Biella: Tommaso Albanese, 400 misti ragazzi 2011, Edoardo Trivero Boli nei 200 e 400 misti e nei 200 rana ragazzi 2010, Luca Di Lonardo, 50 dorso cadetti, Bodgan Edoardo Chiriac, 50 e 100 dorso junior 2008, Alessandro Raichert, 100, 200 delfino e staffetta 4x200 stile ibero ragazzi 2009, Leonardo Picariello, 100 e 200 rana, 200 misti e 4x200 stile libero ragazzi 2010. Infine Pietro Remorini, in gara nei 50, 100, 200 dorso, nei 200 delfino, nella 4x100 mista e 4x200 stile libero junior 2008.