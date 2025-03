Artistica, domenica su più campi gara per Ginnastica Biella

Due gare in contemporanea per Ginnastica Biella domenica 30 marzo. A Dormelletto Ticino per la seconda prova del Campionato Individuale Csen, Bianca Lancellotti e Carlotta Poli, in campo gara per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Casalbeltrame di Novara, sono state accompagnate da Elisa Bettonte, con buon risultato.

Bianca è salita sul podio per la terza posizione e Carlotta è arrivata subito dietro (quarta). Due piccole atlete alle loro primissime esperienze, che non si fanno intimorire. Ancora qualche piccolo errore certo, ma hanno un grande potenziale ancora tutto da scoprire.

A Torino invece, per il Campionato Individuale Gold Allieve 1, la giovane Letizia Goria è arrivata sedicesima con una gara tutta in salita. Accompagnata da Irina Sitnikova, è caduta dalla trave, ma nel complesso si è comportata bene e saprà fare sicuramente meglio al prossimo appuntamento.

Come di consueto, a tutte le atlete, ai tecnici che le hanno accompagnate e ai genitori/sostenitori che hanno contribuito a rendere possibile questa doppia trasferta, va il ringraziamento e i complimenti della società.