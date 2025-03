Commercio a Biella: dallo shopping serale al tavolo di settore, le proposte del Comune

Biella si prepara a vivere una nuova stagione per il commercio cittadino. L’assessore del Comune di Biella Anna Pisani, ha in mente due proposte concrete, che presenterà presto ai commercianti: una serata al mese con negozi aperti e la creazione di un tavolo dedicato al settore. L'annuncio è stato dato durante il consiglio comunale dello scorso giovedì.

"Il mio obiettivo è incontrare i commercianti quanto prima – afferma l’assessore Pisani. – L'idea sarebbe di mantenere aperti i negozi una sera al mese. Se dovessi chiedere loro, probabilmente preferirebbero il venerdì al sabato, visto che si tratta di un giorno particolarmente favorevole per lo shopping serale. Voglio che diventi un appuntamento fisso, un’occasione per animare il cuore della città."

Ma non è tutto: l'assessore ha anche intenzione di avviare il “tavolo del commercio”, un'iniziativa che nasce dal suo recente incontro con gli assessori al commercio dei capoluoghi piemontesi. "Il 18 marzo sono stata in Regione, dove si è tenuto il tavolo del commercio – racconta Pisani. – L’evento, che ho richiesto io stessa, ha visto la partecipazione degli assessori di tutte le province. Abbiamo discusso di DUC (Distretto Urbano del Commercio) e dello sviluppo di queste aree. In quella sede, ho scoperto che il progetto 'Vetrine Vive', iniziato dalla precedente amministrazione e poi fatto partire da me, è stato portato avanti solo a Biella, e questo mi ha spinto a pensare alla creazione di un tavolo del commercio anche nella nostra città."

L’idea è di coinvolgere la Camera di Commercio e le varie associazioni di categoria, comprese quelle dei commercianti fissi e ambulanti, per ideare nuovi progetti che possano stimolare lo sviluppo del commercio locale. Con queste iniziative, Biella punta a rilanciare il proprio centro storico e a dare nuovo impulso alle attività commerciali cittadine.