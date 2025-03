Lessona, dal Comune un contributo all'ASD Amici Mtb Lessona

L’Amministrazione Comunale e l’A.s.d. Amici Mtb Lessona cooperano per favorire, attraverso le prestazioni di volontari, le attività legate ai servizi di pubblica utilità. E a questo proposito, richiamato il Regolamento Comunale dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi comunali è stato approvato uno schema di convenzione tra il Comune di Lessona e l’A.s.d. Amici Mtb Lessona attraverso il quale il Comune stabilisce per l’anno 2025, in favore dell'A.s.d. Amici Mtb Lessona un contributo di € 6.000,00.

Dietro alla scelta dell'erogazione da parte dell'amministrazione c'è anche il mancato accredito all'associazione dei contributi regionali per le annualità 2023 e 2024 che comportano per la stessa evidenti difficoltà finanziarie per avviare le attività propedeutiche alla pulizia dei sentieri per lo svolgimento della 26a edizione della gran fondo nazionale di mtb “La Prevostura”.