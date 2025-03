Lavori a Chiavazza in piazza XXV Aprile, come cambia la viabilità

Per eseguire lavori di ripristino stradale il Comune di Biella ha istituito una seri di modifiche alla viabilità nella zona di piazza XXV Aprile a Chiavazza.

In particolare, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nonché il senso unico alternato in piazza XXV Aprile dalle 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 07.04.2025 al giorno 08.04.2025, oltre che il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via A. Mosca dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 07.04.2025 al giorno 08.04.2025.