Biella Rugby, vittoria inaspettata contro Petrarca Padova, 52-14 il punteggio finale

Biella, Stadio del Rugby – domenica 30 marzo 2025

Campionato di Serie A Gruppo 1, XVI Giornata

Biella Rugby v Petrarca Padova 52-14 (26-7)

Marcatori: p.t. 7’ m. J.B. Ledesma tr Price (7-0), 18’ m. Moretti n.t. (12-0), 26’ m. J.B. Ledesma tr. Price (19-0), 35’ m. Perez Caffe tr. Price (26-0), 39’ m. Ioannucci tr. Ormson (26-7). s.t. 2’ m. Scatigna tr. Price (33-7), 5’ m. Travaglini tr. Price (40-7), 15’ m. Price tr. Price (47-7), 25’ m. Ioannucci tr. Benvenuti (47-14), 31’ m. Perez Caffe n.t. (52-14)

Biella Rugby: Ventrasca; Morel, Foglio Bonda, Benettin (41’ Travaglini), Moretti (59’ Braga); Price, Loro (56’ Besso); Vezzoli (cap.) (46’ Passuello), Perez, Ledesma; F. Righi (50’ Protto), De Biaggio; Vecchia (46’ Lipera), Scatigna (56’ Zavallone), J.M. Ledesma (46’ De Lise).

All. Alberto Benettin

Petrarca Padova: Benvenuti; Della Silvestra (45’ Santinello), Bellini (62’ Trez), Ioannucci, Filippi; Ormson, Raccanello (55’ Bisaglia); Scappato, Lucas; Tognon (55’ Sala); Telandro, Bonfiglio (cap.) (17’ Bertuzzi); Monti (45’ Baldo), Goat (55’ Bavaresco), Fioriti (69’ Pidone).

All. Giovanni Maistri

Arb.: Alberto Favaro (Venezia)

AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino), AA2 Valerio Ciaiolo (Torino)

Cartellini: 20’ rosso a De Biaggio (Biella Rugby)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 6/8; Ormson (Petrarca Padova) 1/1; Benvenuti 1/1.

Note: bella giornata di sole, 23° circa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 400.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Petrarca Padova 0

Player of the Match: Tom Price (Biella Rugby)

Piacevolmente inaspettata, o comunque per nulla scontata, è arrivata la vittoria contro Petrarca Padova. E che vittoria! 52-14 il punteggio finale che da solo basta a far intuire ai non presenti il tono del match.

Vigilia tesa prima dell’ingresso in campo perché i petrarchini hanno presentato in lista gara nomi importanti, abituati a giocare in alto livello, ma dopo il calcio d’inizio vinto al coin toss dalla squadra avversaria, il XV biellese si è immediatamente dimostrato particolarmente carico e confidente. Nessun ingresso facile nei ventidue gialloverdi che hanno risposto a tono costringendo i neri a chiudersi in difesa. Un paio di tentativi falliti e al 7’ arriva la prima meta di Bautista Ledesma trasformata da Perez. Tanti i buoni spunti partono dai giovani biellesi Morel e Moretti, il secondo è autore della seconda marcatura, non trasformata, arrivata al 18’. La partita procede a senso unico: Biella si dimostra superiore ovunque, mischie chiuse e rimesse laterali. Al 26’ Bautista Ledesma trova la seconda meta su assist di Vezzoli. Al 35’ la meta del bonus: mischia vicino alla linea avversaria, prima ci prova Foglio Bonda, poi è il turno di Scatigna, ma il buco lo infila Perez Caffe che schiaccia sotto ai pali.

Finale di tempo con Petrarca finalmente protagonista che a un minuto dallo scadere trova la prima meta per il parziale di 26-7.

Ritorno in campo felice per Biella che segna altre due mete al 42’ e 55’ siglate da Scatigna e Travaglini, poi trasformate da Price. La sesta meta arriva al 55’: mischia per Biella a metà campo, Price non apre la palla, intravvede il corridoio giusto che lo porta a segnare alla bandierina, poi trasforma il 47-7.

Al 60’ una contesa aerea tra De Biaggio e un giocatore avversario si conclude con il peggiore dei risultati: entrambe i giocatori a terra e gioco fermo. L’arbitro scorge la volontarietà di gioco pericoloso da parte del nostro giocatore e lo sanziona con un cartellino rosso. Rimangono ancora 20’ da giocare in inferiorità numerica.

Ancora una volta, contrariamente alle aspettative, Biella non sembra risentirne. Incassa una meta da Petrarca al 65’, ma ne segna una al 71’. Biella, rimasto con un uomo in meno, affronta e vince le mischie con sole sette unità a contenderle, contro le otto di Petrarca. Accade così anche all’ultima azione da punti. La palla esce dai piedi di Bautista Ledesma che passa in finale a Perez Caffe arrivato in supporto. È l’ottava meta per Biella, se fosse possibile, oggi i gialloverdi avrebbero raddoppiato il bonus.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Avevamo preparato questa partita nel migliore dei modi, sapevamo che sarebbe stata durissima. Arrivavamo da una partita contro Verona durante la quale abbiamo provato tanto a giocare, ma errori individuali, di squadra e scelte tattiche forzate non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Oggi invece, oltre alla grande voglia di giocare, siamo stati attenti in tanti piccoli dettagli. Price ha fatto ottime scelte, gli avanti sono sempre stati superiori, e complessivamente, anche nel gioco siamo stati ampiamente superiori. Non me l’aspettavo, ma davvero li abbiamo messi sotto su tutto, anche con un uomo in meno. Massima attenzione, non abbiamo mai perso la concentrazione, siamo sempre stati uniti nei momenti, per fortuna pochi, di difficoltà. Mi ritengo ampiamente soddisfatto. Bene i biellesi: Teo Morel ormai è da qualche partita che gioca proprio bene, è molto confidente e fisicamente forte, e anche Ale Moretti oggi fisicamente l’ho visto molto sul pezzo. C’è ancora da migliorare, ma quello che manca è l’esperienza e questa si fa solo giocando. Per oggi sono contento così”.