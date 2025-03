Piedicavallo: Porte aperte al tempio Valdese tra musica, storia e spiritualità

Il 5 e 6 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del "Patrimonio Valdese e Metodista", Piedicavallo aprirà le porte del suo storico tempio ottocentesco per due giornate all'insegna della cultura e della memoria. Sabato, in particolare, il pubblico potrà assistere a un concerto strumentale-vocale che ripercorrerà l’evoluzione del canto corale nelle chiese evangeliche dal Cinquecento all'Ottocento, offrendo un viaggio musicale tra storia e spiritualità.

Piedicavallo custodisce l’unica testimonianza storico-religiosa di un bene architettonico risorgimentale costruito dai residenti di fede protestante valdese, un patrimonio di grande valore che merita di essere scoperto e valorizzato.