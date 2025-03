I soci ANPS a Cameri per vedere l'F35 FOTO

Lo scorso 24 marzo, un F-35 del 495th Fighter Squadron dell’United States Air Force in Europa è stato portato a Cameri (NO). E' un segnale dell’impegno congiunto verso la sicurezza regionale e la cooperazione globale. I soci ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato - hanno colto l'occasione per vedere da vicino l'aereo e avvicinarsi all'affascinante mondo dell'Air Force americana.