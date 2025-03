Fondo Edo Tempia: A Mongrando l’ultimo appuntamento degli incontri sulla prevenzione

Si chiude a Mongrando mercoledì 2 aprile il piccolo ciclo di lezioni di prevenzione che il Fondo Edo Tempia ha organizzato fianco a fianco con alcuni supermercati Conad della provincia di Biella: dopo gli appuntamenti di Occhieppo Inferiore, Candelo e Andorno l’ultimo incontro è alle 18 nel salone adiacente alla biblioteca in via Roma 40, con ingresso dal lato intero cortile. L’evento ha il patrocinio e il supporto del comune di Mongrando ed è aperto a tutte e a tutti i cittadini. I relatori saranno due, come nelle precedenti occasioni: un medico, la senologa Adriana Paduos, e un nutrizionista, Nicolò Gamberini.

Il loro scopo è impartire buoni consigli di vita quotidiana per avere cura della propria salute. Anche i comportamenti più semplici infatti possono essere una preziosa forma di prevenzione dei tumori, dal fare movimento con costanza all’abbandonare cattive abitudini come il fumo, fino all’alimentazione corretta. Sono gli stessi consigli che il Fondo Edo Tempia diffonde da anni, in abbinamento alle visite gratuite di prevenzione negli ambulatori della sede di via Malta 3 a Biella e in quelle sul territorio a Valdilana e Santhià. Sia Adriana Paduos sia Nicolò Gamberini sono tra gli specialisti a disposizione dei cittadini. Dopo la lezione, ai presenti sarà offerto un “aperitivo in salute”, per sperimentare direttamente come si possa soddisfare il palato anche con bevande e cibi sani.