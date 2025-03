Biella a Bassano per la Cerimonia di Consegna del Cappello Alpino FOTO

Biella a Bassano per la Cerimonia di Consegna del Cappello Alpino

Fine settimana in trasferta a Bassano del Grappa per gli Alpini di Biella capitanati dal Presidente Marco Fulcheri, l’occasione determinata dalla cerimonia di benedizione e consegna del Cappello alpino ai 103 volontari in ferma iniziale del corso "Pasubio III".

L’iniziativa è stata preceduta dagli Onori ai Caduti, sotto la neve, al Sacrario di Cima Grappa momento determinante della prima guerra mondiale sul fronte Italiano.

Oggi, domenica 30 marzo invece i neo alpini appartenenti al corso "Pasubio III" hanno così concluso un periodo di 12 settimane di formazione in quota presso il Centro addestramento di Aosta, durante il quale hanno frequentato il Modulo integrativo truppe alpine, un impegnativo percorso addestrativo fisico e tecnico, comprendente i corsi basici di sci e mountain warfare, dove sono state apprese le tecniche per vivere, muovere, combattere e soccorrere in ambiente montano.

L’occasione è stata anche la presenza al lancio della Grappa Ufficiale della 96 Adunata griffata Nardini