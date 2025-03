Inaugurata la nuova Piazza di Muzzano: un luogo di incontro e comunità

Oggi a Muzzano si è tenuta l’inaugurazione della nuova piazza, un evento che ha rappresentato un importante momento di condivisione per l’intera comunità. Il Sindaco Roberto Favario, anche Vice Presidente dell’Unione Valle Elvo, ha guidato la cerimonia con un’orazione coinvolgente, sottolineando il valore di questo spazio pubblico rinnovato.

La piazza, pensata come un luogo vivo e accogliente, sarà un punto di riferimento per incontri, scambi e socialità. A ricordare il profondo legame tra le persone e il proprio paese, le parole di Cesare Pavese: "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti."

In questo spirito, la nuova piazza diventa simbolo di appartenenza e comunità, pronta ad accogliere cittadini e visitatori in un ambiente rinnovato e ricco di significato.