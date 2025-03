Nei giorni scorsi si sono conclusi gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del Comune di Occhieppo Inferiore.

L'intervento ha riguardato in particolare i pali di sostegno di una tettoia a servizio di quattro bilocali di proprietà comunale situati in via Cavour che si trova nei pressi delle scuole medie.

Il valore complessivo del progetto ammonta a quasi 5 mila euro.