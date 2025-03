Ritmica Pietro Micca impegnata nel Torneo Gold

Domenica 23 marzo a Saluzzo si è svolta la seconda prova regionale del Torneo Gold per le categorie allieve, junior e senior dov’era presente anche APD Pietro Micca con due delle sue ginnaste più promettenti. In categoria allieve 2 Ginevra Saviolo presenta i suoi esercizi a corpo libero e cerchio: buona prestazione nel primo attrezzo mentre qualche errore di troppo al cerchio abbassa oltremodo il suo punteggio finale facendola terminare al quattordicesimo posto. Margherita Nelva, senior 1, porta in pedana cerchio e clavette, scontrandosi con le migliori ginnaste del Piemonte e chiude all’ottavo posto , dimostrando ancora una volta il suo valore. Ottima esperienza per loro, che dà direzione e motivazione al lavoro per puntare sempre più in alto.