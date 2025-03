Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne.

ARIETE: Sotto l’egida della Luna, che il 29 marzo si fa nuova nella vostra costellazione, l’agitazione regnerà sovrana ma a ritemprarvi giungeranno una notiziola rinfrancante, un recupero di energia, la constatazione di un’amicizia sincera o la risoluzione di un patema. Se giù di corda concedetevi una dolce follia, fatevi un regalino, evadete da una routine attanagliante e, quantunque festeggiaste il compleanno, aspettatevi una squisita sorpresina. Domenica scompigliata.

TORO: Mai niente è come sembra, né nelle cose né nelle persone, ragion per cui andate in fondo ad una faccenda dove non ve la si conta giusta, non riponete fiducia in chicchessia e siate irremovibili riguardo una richiesta! Avrete altresì modo di rivedere un’amica, togliervi uno sfizio, assaporare attimi intensi o concludere un piccolo affare. Un figlio invece andrà pungolato in un attimo di défaillance. Qualche nativo parteciperà ad uno spettacolo o a una cena.

GEMELLI: Imparate a collaborare con un destino birichino e non temete di prendere iniziative destinate ad andare a buon fine partendo dal presupposto che di paure è lastricata la via degli insuccessi. Riuscirete inoltre a strappare un favore o a sistemare una faccenda spettante voi o un familiare. Per distendere i nervetti staccate la spina combinando magari un fuori porta o una cenetta in compagnia. Corrucci per soldini, figli o vecchietti. Sabato convulso. Imprevisti domenicali.

CANCRO: Di pasticcioni il mondo abbonda e lo costaterete personalmente quando vi capiterà di trattare con chi, a vostro discapito, commette sbagli o nello scoprire la vera identità di un essere ingannevole ma fregatevene altamente in quanto, in mezzo a tanta marmaglia, c’è chi vi stima e vi vuole bene. Un paio di contrattempi innervosiranno e dovrete pure aiutare qualcuno a prendere una decisione. Fattibili degli sborsi per mezzi meccanici o elettronici. Week end festaiolo.

LEONE: Sapere ciò che si vuole è la prima regola per compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente … Rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza calasse su di un tran tran che attualmente non aggrada e, se fin qui i mesi hanno riservato asprezze, sappiate che con aprile si apriranno nuovi sipari in ambito privato o professionale basta soltanto aspettare che le stelle diano il loro benestare. Qualcuno dovrà organizzare anticipatamente una cerimonia.

VERGINE: Tassativo gestire prudentemente qualsiasi rapporto al fine di non fomentare tensioni, cagnare e parapiglia. Gli astri suggeriscono di astenersi dal compiere scelte di immane portata, dare in escandescenze o cader preda di depressioni. Sul lavoro, nelle amicizie o in famiglia vi si faranno girar le anime e la settimana sarà talmente intensa dal giungere a domenica alquanto stressati mentre un appuntamento sfumerà o subirà interferenze. Invito mangereccio. Visita gradita.

BILANCIA: State attraversando una fase disagevole: troppi pensieri o preoccupazioni affollano la mente incidendo sul benessere psicofisico e unicamente facendo leva sulle celate risorse riuscirete a riemergere e a vivacchiare più o meno placidamente. Non trascurate la salute, non date bado ad una donzella più furba che bella e armatevi di pazienza anche se in una contingenza perderete ugualmente le staffe… Il week end invece riserverà una notizia o una sorpresa speciale.

SCORPIONE: È ora di scendere a patti con una realtà diversa dalle primordiali aspettative, parlare chiaro a chi non vuole “sentire”, concedersi pause di relax, credere in metamorfosi di immane valore, valorizzare amicizie sincere, variare look e riprendere in mano le redini della normalità. Un’ esperienza avrà parecchio da insegnarvi mentre una conoscenza andrà approfondita. Si prospettano pure novità sul lavoro o nell’andazzo materiale. Tendenza agli sbalzi pressori.

SAGITTARIO: Tenderete ad essere insofferenti, nervosetti, pronti ad inalberarvi e ad andare a cercare il peletto nell’ovetto… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. In questo delicato momento abbisognate di un po’ di tranquillità e, Saturno permettendo, questa arriverà per mezzo di una rinfrancante novella. Occhio a non smarrire oggetti o documenti.

CAPRICORNO: Con Marte in aspetto di opposizione vi sentirete fiacchi, stufi di trattare con mezzi brocchi e desiderosi di rinvenire un’oasi di pace… Ma non abbacchiatevi perché, con l’arrivo della bella stagione, anche l’umore migliorerà così come non sono da escludere delle occasioni da cogliere al balzo, dei simpatici ritrovi, l’alleggerimento di un fardello o degli incontri risolutivi pur dovendo usare prudenza sia sulla strada che con le finanze. Gioia o chiamata inaspettata.

ACQUARIO: Ma che bella overture riserva questo mesetto rigurgitante di novelle, opzioni da vagliare e piccoli successi personali di cui andare fieri. Non saranno solo rose e fiori, in quanto dei folletti ingiuriosi di divertiranno a sparpagliare la via di imbarazzi o porvi dinanzi a dei dilemmi. Il trigono di Giove invece favorisce delle intense giornate, un affetto da coltivare, un plauso, delle improvvisate o il recupero di somme credute perdute. A nati in febbraio succederanno cose strane.

PESCI: La settimana, pur non essendo malvagia, annovererà delle lievi stonature provenienti da qualcosa che vorreste funzionasse diversamente. Chi aspetta dei soldi sappia che presto arriveranno mentre chi tira la carretta si inalbererà per delle spese inattese. Oltretutto, se qualcuno accampa assurde pretese, mettetelo in riga con le buone o cattive maniere: l’essenziale è che vi lasci in pace! Possibili dei combini, un pericolo scampato e un week end fermentato. Gola irritata.

Le stelle sono la luce che illumina il buio della nostra anima…