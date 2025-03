Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, la delegazione biellese in visita a Cameri

Una folta delegazione biellese dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia in visita presso l'aeroporto militare di Cameri dove in mattinata si è potuto visitare il museo storico della base, per poi trasferirsi al primo R.M.V. dove viene effettuata la manutenzioni dei caccia militari. Nel pomeriggio i partecipanti hanno potuto visitare gli stabilimenti del FACO, dove all'interno è stato costruito l'F.35, il caccia di quinta generazione.

“Un ringraziamento – spiegano - ai militari che hanno accompagnato il gruppo per la professionalità e la cordialità dimostrata”.