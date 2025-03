Viverone, è operativa la macchina spazzatrice con un occhio alla sostenibilità

Da qualche giorno, a Viverone, è operativa una nuova macchina spazzatrice. Ne dà notizia l'amministrazione comunale: “Questo nuovissimo macchinario ultratecnologico è stato fortemente voluto per elevare il decoro urbano di Viverone. Le funzionalità principali sono la rimozione delle erbacce dai bordi stradali e la raccolta di foglie e residui. Grazie a queste operazioni, le nostre strade godranno di un aspetto notevolmente migliorato, con un'attenzione particolare alla sostenibilità: la pulizia è, infatti, completamente biologica, senza l'utilizzo di erbicidi dannosi per l'ambiente. Un ulteriore punto di forza riguarda le soluzioni tecnologiche adottate, che eliminano la dispersione di polveri durante le operazioni di spazzamento, garantendo un'aria più pulita e salubre”.

L'investimento complessivo per l'acquisto di questo macchinario è di circa 200mila euro, distribuito su un piano di ammortamento di 4 anni. “Una scelta – sottolinea il Comune - tale da non gravare sui bilanci delle future amministrazioni. Al termine di un periodo di formazione per i nostri cantonieri, partirà la fase operativa della pulizia, con interventi puntuali e regolari sulle strade del nostro paese”.