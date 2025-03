Adunata Alpini 2025 a Biella: posteggi ambulanti esauriti per food e gadget

Verso la 96° Adunata nazionale degli Alpini: il commercio di Biella è in fermento. Il Comune ha messo a disposizione 100 posteggi per l’attività di commercio su aree pubbliche, così suddivisi: 85 posteggi alimentari, 15 posteggi non alimentari, che come era facile immaginarselo sono andati letteralmente a ruba. La conferma arriva dai numeri: in Comune sono arrivate 176 domande.

Entrando nel dettaglio, tutti gli 85 degli alimentari sono stati assegnati, lasciandone fuori 64 che non sono stati ammessi per mancanza di requisiti e 6 che sono stati esclusi. La maggior parte dei 64 non avevano “l'attestazione annuale della Regione Piemonte” e diversi erano sprovvisti anche della carta di esercizio. L'attestazione è un documento che permette di verificare l'iscrizione dell'impresa al registro delle imprese presso la CCIAA, all'INPS e all'INAIL, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali, mentre la carta di esercizio, compilata sotto forma di autocertificazione e sottoscritta dall'operatore, contiene i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa (iscrizione presso la C.C.I.A.A., presso l’INPS e l’INAIL qualora dovuta) e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, che devono successivamente essere vidimati dai Comuni (o loro delegati) competenti.

Per quanto riguarda il settore non alimentare, anche in questo caso sono stati assegnati tutti e 15 i posteggi, e ne sono rimasti esclusi 6. Il motivo? Anche in questo caso non sono stati ammessi in quanto la maggior parte non aveva “l'attestazione annuale della Regione Piemonte”.

Dove troveranno spazio gli ambulanti: nel parcheggio a pagamento di Viale Matteotti (tratto compreso tra Via Repubblica e Viale Carducci); in C.so 53° Fanteria (parcheggio lato stadio); in Piazza Borsellino (parcheggio lato stadio); in Via Don Sturzo (tratto compreso tra via Galimberti e via Schiapparelli); in Piazzale De Agostini e in Piazza S. Paolo.