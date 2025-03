Callabiana si rifà il look, nuovo volto alla piazza e interventi a cimitero e sede Pro Loco

Dalle strade alle barriere di protezione passando per il cimitero comunale fino alla piazza di Callabiana. Sono diversi gli interventi messi in cantiere dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Gibello.

Partendo dalla viabilità, sono stati utilizzati 150mila euro di fondi statali per opere di asfaltatura delle carreggiate e posa dei nuovi guardrail. La fine dei lavori è prevista entro poche settimane. Le zone interessate sono le frazioni Chiesa, Trabbia, Stellio, Cordaro, Molino, Vacchione e Ribatto.

Altri 58mila euro (sempre contributi statali) sono stati impiegati per il rifacimento di alcune strutture presenti nel campo santo del paese, come i marciapiedi di accesso e alcune cappelle di proprietà del Comune, unita alla posa di ringhiere a protezione dei cittadini nei piani rialzati della struttura. In piazza, invece, sono partiti i lavori di abbellimento e ristrutturazione dell'intera area, che sarà in parte cubettata, con sottoservizi specifici. La spesa è di circa 50mila euro.

Infine, la stessa cifra sarà destinata per il rinnovamento dei servizi igienici della sede invernale della Pro Loco, unita alla realizzazione di nuovi serramenti che guarderanno con attenzione al risparmio energetico. “È la dimostrazione tangibile che questa amministrazione c'è ed è al fianco del cittadino in prosecuzione con la precedente attività amministrativa guidata da Lorenzo Vercellotti – sottolinea il sindaco Gibello – Inoltre, come riportato dall'ordinanza di un anno fa, verrà eseguito il taglio delle piante che sporgono sulle strade comunali e provinciali, così da garantire decoro e sicurezza per gli utenti della strada”.