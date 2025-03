Maltempo, ancora piogge e temporali al Centro-Sud: allerta gialla in otto regioni

(Adnkronos) -

Ancora piogge e temporali al Centro-Sud. Per la giornata di oggi, venerdì 28 marzo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso l'allerta meteo gialla in otto regioni: sono coinvolti gli interi territori di Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, e alcuni settori di Umbria e Sicilia (compresa la zona di Palermo, dove è stato diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico)

Come fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile "la permanenza di un'area di bassa pressione sulle nostre regioni meridionali, determina il persistere di condizioni di tempo spiccatamente instabile al Sud e sul medio versante Adriatico, con fenomeni anche a carattere temporalesco". Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile "d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

"L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sui rispettivi settori tirrenici ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore, ossia fino alle ore 14 di oggi, 28 marzo, la precedente allerta meteo per temporali di livello giallo, dal momento che sono previsti ancora temporali che, in alcuni punti del territorio potrebbero essere particolarmente intensi e avere rapidità di evoluzione.

La Protezione Civile fa sapere che "potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi". La nota indica che si prevede un dissesto idrogeologico localizzato: tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Saranno possibili frane e caduta massi.