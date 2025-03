Alex Polidori, voce italiana di Spiderman: "Vi spiego come funziona il mondo del doppiaggio"

(Adnkronos) - Cantautore, attore e doppiatore. Alex Polidori è la voce italiana di Timothée Chalamet e Tom Holland. Ha soli 29 anni, ma la sua carriera nel mondo del doppiaggio comincia 25 anni fa quando presta la voce al pesce pagliaccio più amato dai bambini: Nemo.

Tra i suoi ultimi lavori c’è 'A Complete Unknown', il biopic con protagonista l’attore Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan. All'Adnkronos, Alex Polidori ha raccontato gli esordi nel doppiaggio e nel mondo dello spettacolo.

Com’è nata la passione per il doppiaggio?

"Ho dei flash, ero molto piccolo. Inizialmente era un gioco per me, la passione me l'ha trasmessa mio fratello Gabriele Patriarca, anche lui doppiatore. Guardando lui e un po' per imitarlo, ho capito che volevo fare anche io questo. È stato naturale per me, non mi intimidivo davanti al microfono".

La voce cambia nel corso degli anni. Questo ti ha mai causato disagi?

"Sì. Tra i 13 e i 16 anni ho notato un grande cambiamento nella voce. E gestirla non è stato facile. Una fase intermedia che mi ha portato a pensare di abbandonare questo mestiere, ma è durato solo nel periodo adolescenziale poi fortunatemente l'ho superata".

Per quale ruolo ti riconoscono e ti fermano per strada?

"Indubbiamente Spiderman. Mi chiedono sempre di fare dei vocali per i bambini, io mi diverto. La mia voce li fa sorridere e questo mi fa sentire un po' un supereroe".

È complicato immergersi in un ruolo sempre diverso ma sapere che il volto a cui stai prestando la voce è sempre lo stesso?

"Con Timothée Chalamet non è affatto facile. Ha avuto personaggi molti complessi e sopra le righe. Anche se doppiare gli attori bravi è più semplice, perchè le interpretazioni sono fatte così bene che capisci subito come devi muoverti".

Come funziona un provino per i doppiatori?

"Non abbiamo un copione come gli attori. Arriviamo in studio senza sapere niente. La difficoltà sta nell'immergersi immediatamente nel personaggio, cercando di capire la sua psicologia. Quello che porto più nel cuore è il provino che ho fatto per Tom Holland in Spiderman, un'emozione che non dimenticherò mai".

Spiderman è il supereroe, per eccellenza dei bambini e della cultura pop italiana negli ultimi anni. Senti di avere un ruolo importante in questo?

"A volte sì. Tempo fa mi è stato chiesto di fare un audio per un bambino che non voleva tagliarsi le unghie. È bello essere l'idolo dei bambini, in un certo senso mi vedono come un esempio".

Negli ultimi anni vengono sempre più richiesti nel ruolo di doppiatori, influencer o cantanti conosciuti dal grande pubblico. È solo una strategia che porta più spettatori in sala?

"Sì e ci sta. Non sono severo su queste operazioni di marketing. Credo che a volte sia una scelta saggia, assegnare loro un cameo o un piccolo ruolo. Altre volte stona. È un lavoro troppo specifico, è complicato sia artisticamente che tecnicamente".

Tre personaggi di un film, un cartone, una serie che avresti voluto tanto doppiare.

"Dragon Ball, da piccolo il mio sogno era quello. Se facessero un biopic su Stevie Wonder mi piacerebbe molto farne parte".

I tuoi genitori sono fieri di te?

"Tantissimo, sono molto fieri. In particolare mia mamma, anche se mi ha sempre insegnato a rimanere umile e con i piedi per terra".

Doppiatore, cantante e attore. Se dovessi scegliere di fare una sola cosa per il resto della vita?

"La musica sarà sempre la mia prima scelta, nonostante il doppiaggio mi dia più soddisfazioni nel mondo professionale. Con la musica, però, esprimo me stesso".

Qual è la frase iconica che ti chiedono sempre di ripetere?

"Ciao ragazzi, sono io... il vostro amichevole Spiderman di quartiere, un saluto da me e da tutti gli Avengers".

Alex Polidori è attivo nel mondo del cinema e dello spettacolo sin dalla tenera età quando viene notato da Mike Buongiorno nella celeberrima trasmissione 'Bravo Bravissimo', Alex nel corso degli anni ha incarnato diversi ruoli nel cinema e nella televisione. Dall'apparizione al Festival di Sanremo del 2003 condotto da Pippo Baudo, dove interpretò il Sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica sino ai ruoli come attore nelle fiction 'Il Bello Delle Donne', 'Ricomincio Da Me', 'Padri', 'Giovanni XXII', 'Cuccioli' e la sitcom 'Fiore e Tinelli' in onda su Disney Channel, innumerevoli sono le sue interpretazioni in grado di mettere in risalto le sue mille sfaccettature, ritratti di un’anima vibrante, carica di energia e ricca di personalità.

Artista in grado di muoversi con estrema facilità in diverse arti e forme dello showbiz, Alex approda da giovanissimo al magico mondo del doppiaggio. È sua l’inconfondibile voce per l’Italia del famosissimo pesciolino Nemo adorato da grandi e piccini e di Koda, fratello Orso.

Dal 2016 presta la voce al giovanissimo Spider- Man (Tom Holland) in tutti i film della Marvel (oltre 15 film). Dal 2017 è inoltre la voce italiana dell’attore nominato all’oscar Timothée Chalamet in 'Chiamami Col Tuo Nome', doppiaggio che gli ha consentito di vincere il premio come miglior doppiatore al Festival nazionale del Doppiaggio (2019), 'Lady Bird', 'Don’t Look up' e 'Un giorno di pioggia a New York', film di Woody Allen, 'Wonka', 'Dune', 'Bones and all'.

Una carriera del doppiaggio da oltre 25 anni non solo al cinema ma anche per innumerevoli serie tv tra cui 'One Piece', 'Euphoria', 'Il signore degli anelli' e molti altri.

Non da ultimo Alex è compositore e cantautore con all'attivo numerose produzioni. Il suo ultimo singolo è 'Doppio Cuore', disponibile in tutti i principali digital store.