Trail Oasi Zegna: iscrizioni ridotte fino al 31 marzo

C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi a prezzo ridotto alla 14ª edizione del Trail Oasi Zegna, in programma l’8 giugno. L’evento, organizzato da ASD Trail Running Valsessera, avrà un’edizione speciale: la 35 km sarà valida come Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail Corto e selezione per i Mondiali di Short Trail (Canfranc, Spagna, 25-28 settembre).

Tra i top runner attesi: Riccardo Borgialli, Gianluca Ghiano, Daniel Pattis e Andrea Rota. In programma anche la 70 km (4.300 m D±) e la 15 km (900 m D±), con partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero.

Già iscritti anche cinque atleti britannici, che confermano l'interesse internazionale.

Per info e iscrizioni: www.trailrunningvalsessera.it