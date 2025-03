Aree produttive, la Regione ne mappa la disponibilità: nuovi strumenti per attrarre investimenti.

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato una delibera strategica per il futuro del sistema produttivo: la mappatura delle opportunità insediative presenti sul territorio, che consentirà di individuare e promuovere aree e immobili pronti ad accogliere nuove attività economiche.

L'obiettivo è rendere il Piemonte ancora più attrattivo per gli investitori, italiani ed esteri, dotandolo di uno strumento trasparente e aggiornato per facilitare i processi di insediamento delle imprese.

Il provvedimento prevede l’avvio di una manifestazione d’interesse rivolta a enti locali, proprietari pubblici e privati, intermediari immobiliari per segnalare aree edificabili e immobili esistenti che possano essere destinati ad attività produttive, logistica inclusa; la Regione valorizza inoltre il ruolo delle associazioni di categoria come soggetti in grado di raccogliere, aggiornare e trasmettere dati utili ad alimentare in modo continuativo il sistema regionale delle opportunità insediative. Una volta valutate e validate dagli uffici regionali, le opportunità insediative idonee verranno inserite in una piattaforma promozionale e valorizzate su scala nazionale e internazionale, anche attraverso eventi, fiere e portali istituzionali quali Invest in Italy del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

L’approvazione della delibera si inserisce in un contesto favorevole: il Piemonte è stato recentemente riconosciuto dal Financial Times tra le regioni europee più attrattive per gli investimenti industriali esteri, un riconoscimento che testimonia la solidità del sistema produttivo e la capacità di accoglienza del territorio.

“L’iniziativa - commenta l’assessore Tronzano - Rappresenta un passo concreto verso una maggiore competitività del nostro territorio. Con la mappatura delle aree disponibili vogliamo offrire alle imprese un quadro chiaro e accessibile delle opportunità presenti in Piemonte, valorizzando il patrimonio immobiliare esistente e le potenzialità future. È uno strumento che punta a semplificare la localizzazione delle scelte e a velocizzare i percorsi di investimento, in linea con le migliori pratiche europee”.

A supporto di questa strategia sarà coinvolto il “Team Attrazione”, il gruppo interdirezionale della Regione Piemonte nato nel 2021 per accompagnare gli investitori in ogni fase del processo. Coordinato dalla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, il team ha il compito di facilitare il dialogo con gli enti locali, razionalizzando le attività amministrative e collaborando con lo Sportello Unico nazionale per l’Attrazione Investimenti.