Scene da film nel centro di Cossato, Carabinieri all'inseguimento di una moto da cross

Scene da film nel centro di Cossato. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle informazioni raccolte, confermate da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena, una moto da cross sarebbe stata inseguita da alcuni mezzi dei Carabinieri.

Sembra che il motociclo fosse senza targa e che, all'alt dei militari dell'Arma, abbia proseguito la sua corsa a tutta velocità lungo la via Mazzini e nelle strade limitrofe per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Alla fine, sarebbe riuscita a far perdere le sue tracce.

È successo stamattina, poco prima delle 11. Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire all'identità del centauro.