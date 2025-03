Biella, 27enne travolto da un'auto in via Ivrea (foto di repertorio)

Avrebbe riportato ferite da codice verde l'uomo di 27 anni che, nella prima mattinata di ieri, 27 marzo, è stato investito da un'auto.

È successo in via Ivrea, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane (di origine straniera) stava attraversando la strada, a piedi, sulle strisce pedonali, con la bici accanto a sé, quando all'improvviso è stato travolto da un mezzo che stava fortunatamente procedendo a bassa velocità.

A tradire la conducente – sembra - la luce del sole che l'avrebbe abbagliata. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per i primi soccorsi al ciclista, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.