Valle Mosso: il 15 aprile la conferenza “Stile di vita e corretta alimentazione nel paziente affetto da obesità e diabete mellito”

L’Associazione Auser Volontariato ValleStrona ODV, in collaborazione con il Comune di Valdilana, organizza un'importante conferenza sul tema: "Stile di vita e corretta alimentazione nel paziente affetto da obesità e diabete mellito". L'evento informativo, dedicato a tutti coloro che sono interessati a migliorare la propria salute, si terrà il prossimo 15 aprile alle ore 20:30 presso la Sala Enzo Biagi a Valle Mosso, in Via Roma 42.

Durante la conferenza interverranno esperti del settore, tra cui:

Dott. Francesco Gallo, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione, (Dietetica SC SIAN e Dietologia dell’ASL di Biella), la Dott.ssa Luisa Barana, medico chirurgo specializzata in scienze dell'alimentazione e dietetica, (diabetologia presso l’ASL di Biella), la Dott.ssa Paola Pagliarin, dietista e coordinatrice delle dietiste della Dietologia dell’ASL di Biella e la Dott.ssa Chiara Torelli, dietista in carico presso l’ASL di Biella.

Gli esperti discuteranno di come uno stile di vita sano e una corretta alimentazione possano contribuire significativamente al trattamento e alla gestione di patologie come obesità e diabete mellito, due delle problematiche sanitarie più diffuse e in continua crescita. Sarà un’occasione per approfondire la conoscenza di pratiche alimentari, stili di vita e strategie terapeutiche efficaci per prevenire e contrastare queste condizioni.