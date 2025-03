Adunata nazionale: a Benna gli Alpini incontrano commercianti, associazioni, volontari e cittadini

OrganizziAMO l'Adunata: Benna è in piena organizzazione per il grande evento, e questa sera e domani ha in calendario due importanti appuntamenti.

Questa sera venerdì 28 marzo alle 20.30, presso la sede del Gruppo Alpini di Benna si terrà un incontro riservato ai Commercianti, alle Associazioni e ai Volontari per aggiornamenti e informazioni utili su cosa succederà in paese nei giorni dell'Adunata. Ma non è tutto, perchè domani, sabato 29 marzo alle ore 17.00 presso la sede del Gruppo Alpini di Benna si terrà invece un incontro per la Cittadinanza per aggiornamenti e informazioni utili su cosa succederà in paese nei giorni dell'Adunata.