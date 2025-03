Formula 1, Tsunoda passa in Red Bull. Racing Bulls per Lawson

(Adnkronos) -

Yuki Tsunoda sostituisce Liam Lawson nella scuderia Red Bull. Il neozelandese paga le gare deludenti in Australia e Cina e passerà alla Racing. Salto importante per il giapponese, che affiancherà ora Max Verstappen già dal Gp di casa in Giappone, a Suzuka, dal 4 al 6 aprile.

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha motivato la scelta così: "La decisione è stata presa per aiutare Lawson a sviluppare la sua carriera e per sfruttare l'esperienza di Tsunoda nello sviluppo della RB21. È stato difficile vedere Liam faticare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di fare un cambio anticipato. Siamo arrivati alla stagione 2025 con due ambizioni: difendere il Campionato Mondiale Piloti e competere per il titolo Mondiale Costruttori. Questa è una decisione puramente sportiva". L'analisi delle prestazioni evidenzia una disparità evidente: Tsunoda ha dimostrato velocità nelle gare iniziali della stagione, mentre Lawson non ha ancora conseguito punti.