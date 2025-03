Tudor “La Juve ha giocatori forti, c’è voglia di ripartire”

TORINO (ITALPRESS) - "Darò tutto per non deludere nessuno e fare un lavoro giusto. La Juve è un club che tutti vorrebbero allenare ma c'è voglia di lavorare, di fare bene e riuscire a raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo. Credo tanto in questa squadra, sono giocatori forti. C'è stato poco tempo per lavorare ma niente scuse". Igor Tudor è alla Continassa da pochi giorni ma sa già quello che deve fare. Il club dove è cresciuto da calciatore e dove era già tornato una volta, come vice di Andrea Pirlo, lo ha chiamato per salvare una stagione fin qui ben al di sotto delle aspettative E dove il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions sono fondamentali da raggiungere. E il tecnico croato per la società è la persona giusta. "Con Thiago c'è e rimane un grande rapporto di stima e rispetto, può fare l'allenatore a grandi livelli e gli auguro tutto il bene - è stata la premessa di Cristiano Giuntoli, aprendo la conferenza stampa di presentazione di Tudor - Dopo Firenze abbiamo analizzato a mente fredda l'andamento delle ultime gare, non eravamo preoccupati per le sconfitte ma per come erano arrivate e abbiamo deciso di dare una sterzata. La scelta è andata su Igor non solo per il suo passato ma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali. Rimarrà fino a fine stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo e la speranza è continuare insieme". Pochi mesi di contratto in cui giocarsi la conferma ma non è questa la priorità dell'ex difensore. "Nella mia carriera ho iniziato ad allenare abbastanza presto, ho girato abbastanza. A volte posso essere particolare ma faccio le scelte col cuore, si vive il presente. Avere 10 anni di contratto o meno cambia poco, io faccio uguale il mio lavoro". Fra i primi compiti di Tudor c'è quello di rilanciare calciatori che con Motta non erano riusciti a esprimersi al meglio ("Koopmeiners? Il mio compito è farlo rendere al massimo e sono sicuro che lo farò") o finiti nel dimenticatoio. "Vlahovic è un giocatore fortissimo e sono felice di allenarlo. Ha tutte le doti che deve avere un giocatore di prima classe, sa fare gol, è un trascinatore. Viene da un momento così, abbiamo parlato e ci siamo messi a lavorare. Ha voglia di ripartire, c'è lui, c'è Kolo, possono giocare insieme, si può fare tutto. L'importante è avere giocatori forti, è una rosa giovane ma è stimolante. Ho visto i ragazzi dispiaciuti perchè quando un allenatore va via sanno che la responsabilità è anche loro. Ma sono vogliosi e determinati a ripartire. Qui ho imparato la cultura del lavoro, ho provato a trasmetterla in tutte le squadre che ho allenato e voglio farlo anche qua - prosegue il neo allenatore bianconero - Il capitano sarà Locatelli ma tutti devono prendersi delle responsabilità, andare tutti nella stessa direzione. Bisogna lavorare su tutto, dare spensieratezza ma anche cattiveria mentale e motivazione, dal punto di vista tattico bisogna fare le cose giuste, bisogna andare forte consapevoli di quello che rappresentiamo", aggiunge Tudor, che non si sbilancia sull'assetto difensivo, se a tre o a quattro perchè "la differenza la fanno lo spirito, il sacrificio e tocca all'allenatore trasmettere queste cose". "C'è da mettere il casco e pedalare, bisogna mettere cattiveria ma senza ansia, senza pressione - insiste - Mi piace attaccare? Io voglio che la gente si diverta, bisogna sempre fare un gol in più ma bisogna anche correre e difendere. Mi piace attaccare con tanti ma anche non prendere gol. Il lavoro deve essere completo, gestire i giocatori, i cambi durante la gara. Il calcio deve andare nella direzione di essere sempre più interessante perchè il mondo è sempre più esigente". Il suo esordio sarà sabato contro il Genoa di Vieira: "E' una squadra pericolosa, Patrick è un allenatore capace, li rispettiamo tanto ma consapevoli dei nostri mezzi".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).