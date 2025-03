Nuoto sincronizzato, in 100 alla Rivetti per il Trofeo “Algabranchia”

Domenica di sport e di festa al centro sportivo Massimo Rivetti di Biella, dove il 23 marzo è andata in scena l’ottava edizione del Trofeo “Algabranchia”, manifestazione a carattere interregionale di nuoto artistico sincronizzato.

L’evento è stato organizzato da In Sport Biella, con il patrocinio di Libertas e Comune di Biella. In vasca più di 100 atlete di numerose società provenienti da Piemonte e Lombardia: In Sport Biella. Wild Sport Montà, Sport Plus Segrate, In Sport Arcore, In Sport Seregno, Sport Plus Cassano, Sport Active, Progetto Nuoto. Bene il team di casa In Sport Biella, allenato dai tecnici Gaia Purinani, Alessandra Baldo e Valeria Farris.

Tra i risultati principali: Aurora Pellin seconda nel solo categoria juniores, Sveva Diana prima nel solo assolute, Francesca Anselmino e Sveva Diana prime nel duo assolute, Aurora Pellin, Virginia Durso e Adelaide Pavese terze nel trio assolute.