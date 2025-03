Il Lanificio Fratelli Piacenza diventa Società Benefit

In linea con l’impegno verso gli obiettivi ESG, Piacenza Group è lieto di annunciare che, a partire da gennaio 2025, il Lanificio Fratelli Piacenza S.p.A. cambierà la propria denominazione in Lanificio Fratelli Piacenza S.p.A. Società Benefit. Come Società Benefit, Fratelli Piacenza si impegna a perseguire finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, del territorio e dell’ambiente.

In particolare, lo statuto della società integrerà tre nuovi paragrafi che prevederanno i seguenti obiettivi:

Comunità: creare valore per le generazioni future, proteggendo e sostenendo le comunità locali, la società civile e il territorio, oltre alle comunità coinvolte nella catena del valore. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la messa a disposizione di risorse e l’impegno in attività quali la tutela dell’ambiente, il supporto alle scuole di ogni ordine e grado, la promozione di stili di vita sani, il sostegno a iniziative culturali, l’appoggio delle minoranze e la divulgazione dell’Heritage aziendale.

Persone: tutelare e preservare il valore dei collaboratori, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, appagante e inclusivo, che stimoli la crescita personale, valorizzi le differenze e le peculiarità dei singoli e tuteli il benessere psicofisico.

Filiera: promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, migliorando gli impatti ambientali nell’intero ciclo produttivo e offrendo ai clienti prodotti di qualità e tracciabili. Questo sarà reso possibile anche attraverso politiche di approvvigionamento responsabili che coinvolgano l’intera filiera produttiva.

All’interno di queste aree, Piacenza Group ha identificato alcuni obiettivi da realizzare già nel 2025. Le azioni previste rappresentano l’espressione della vision e dei valori aziendali che guidano l’operato del gruppo da anni.

L’impegno comprenderà il supporto al territorio locale, attraverso partnership sempre più strutturate e solide con le scuole e con associazioni che condividano l’interesse per la promozione del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata ai dipendenti, considerati una risorsa preziosa e fondamentale per la crescita dell’azienda. Inoltre, il percorso di partnership già avviato con i fornitori sarà ulteriormente consolidato, con l’obiettivo di fornire un prodotto in grado di soddisfare pienamente le richieste dei clienti.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo di Piacenza Group nel proprio impegno continuativo e tangibile verso la sostenibilità, con l’obiettivo di sostenere e migliorare il contesto in cui opera.