Gruppo Sella, il Consiglio d’amministrazione approva il progetto di bilancio 2024

Il Consiglio d’amministrazione di Banca Sella Holding, capogruppo del gruppo Sella, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, confermando i buoni risultati consolidati ottenuti nel corso dell’anno già comunicati lo scorso 10 febbraio. Tali risultati hanno evidenziato una crescita solida e strutturale in tutti gli ambiti di attività, improntata alla diversificazione e al bilanciamento delle fonti di ricavo e alla costante attenzione alla qualità della relazione con i clienti, proseguendo gli obiettivi strategici volti a generare impatto positivo sul contesto economico e sociale in cui il gruppo opera.

Rispetto ai risultati preliminari già comunicati il 10 febbraio, è stata apportata una modifica relativa a ricavi aggiuntivi di Banca Sella nell’ambito dei sistemi di pagamento, sulla base di nuove informazioni emerse successivamente. L’utile consolidato di gruppo è quindi aumentato di circa 1,5 milioni di euro, a 150,1 milioni di euro, di cui 111,3 milioni di euro di pertinenza della capogruppo, che escludono la quota di pertinenza dei soci terzi presenti nell’azionariato di diverse società del gruppo. Anche alla luce di questa modifica, il margine di intermediazione di gruppo è stato di 1,1 miliardi di euro (+8,5% rispetto al 2023).

Confermata l’elevata solidità patrimoniale e liquidità: il Cet1 Ratio è 13,81% e il Total Capital Ratio a 16,05% (a fine 2023 erano rispettivamente 13,36% e 15,47%); l’indice NSFR a 144,02%, mentre l’LCR rimane invariato a 196,32%. Significativa la crescita a fine 2024 della raccolta globale che si è attestata a 66,5 miliardi di euro (+17,9%), degli impieghi a 11,7 miliardi di euro (+6,1%) e di tutti i volumi di business. Approvato anche il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 di Banca Sella che, per effetto della modifica indicata, si è chiuso con un utile netto di 170,2 milioni di euro (+2 milioni di euro rispetto ai dati preliminari del 10 febbraio), in crescita rispetto ai 157,3 milioni di euro dell’anno precedente. Il ROE si è attestato al 17,3% (era 18,4% a fine 2023). È stato quindi riallineato il Cet1 a 20,69%, mentre il Total Capital Ratio è rimasto invariato a 22,52% (erano rispettivamente 19,27% e 21,78% a fine 2023). In merito agli indicatori di liquidità, è stato riallineato l’NSFR a 159,51%, mentre è rimasto invariato l’LCR a 250,13% (per entrambi i limiti minimi previsti sono pari a 100%).

Rispetto ai dati comunicati il 10 febbraio, sono ulteriormente migliorati il margine di intermediazione, cresciuto del 7,6% rispetto a fine 2023 a 693 milioni di euro, e i ricavi netti da servizi (+5,3% a 264 milioni di euro), mentre si conferma il dato del margine di interesse (+5,5% a 413,9 milioni di euro). Buono lo sviluppo del risultato netto da attività finanziaria (15,1 milioni di euro contro i 979 mila euro dell’esercizio precedente). Rispetto a fine 2023, gli impieghi sono aumentati del 3,8% raggiungendo i 9,8 miliardi di euro. La raccolta globale al valore di mercato si è attestata a 40,3 miliardi di euro, con un incremento del 13,9%, mentre la raccolta netta globale è stata positiva per 3,6 miliardi di euro. Il Consiglio d’Amministrazione di Banca Sella, inoltre, ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,0764 euro per azione, per complessivi 51,1 milioni di euro, pari al 30% dell’utile.