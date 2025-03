"Una magica luce d’amore inonda il mondo intero", concerto all'Ospedale di Biella

Una mattinata di arte e musica ha avvolto il Day Hospital Medico dell’Ospedale di Biella, dove il concerto per voce e chitarra ha donato ai presenti un’esperienza unica e ricca di emozioni, portando sollievo e serenità a pazienti, operatori sanitari e visitatori. L’iniziativa è stata donata dalla signora Nadia, che già lo scorso anno aveva offerto un’esibizione musicale al reparto.

L’evento, tenutosi lunedì 17 marzo scorso, è un dono speciale di Nadia ed è stato curato dagli artisti Cinzia Laura Tomasi e Zaccaria Roj, che con la loro straordinaria interpretazione hanno trasformato la sala in un luogo di armonia e condivisione. Le melodie hanno risuonato con dolcezza, creando un’atmosfera di serenità e pace per pazienti, operatori sanitari e ospiti.

“Il concerto è stato fatto per creare un piccolo seme di bene, là dove la sofferenza è presente” ha affermato Nadia Raviglione, promotrice e organizzatrice dell’evento, “per dare una nota musicale e di leggerezza a tutti i pazienti, per il personale che lavora, per il nostro ospedale di Biella, che quotidianamente deve affrontare situazioni umane non sempre facili , e per onorare comunque la vita che ci obbliga ad avanzare per migliorare la quantità e la qualità di bene nella realtà ospedaliera. Con l'aiuto del personale del reparto Day Hospital e con il supporto dell’Ufficio Comunicazione e URP, degli artisti, tutto ciò è stato "seminato", e se sarà possibile, se il Cielo ce lo permetterà, magari si rifarà un altro anno.”

Il concerto ha rappresentato molto più di un semplice spettacolo musicale: è stato un prezioso momento per sottolineare quanto sia fondamentale affiancare alle cure mediche anche gesti di gentilezza e attenzione, elementi indispensabili per il benessere psicologico ed emotivo dei pazienti. L’Azienda Sanitaria Locale di Biella ringrazia Nadia Raviglione per aver donato con grande sensibilità un momento speciale ai pazienti e al personale del Day Hospital dell’Ospedale di Biella.