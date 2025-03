Chiavazza, danni alla sequoia gigante per il maltempo: in campo due professionisti FOTO

Le nevicate e le intense piogge dei mesi scorsi hanno messo a dura prova la sequoia gigante sempreverde di Chiavazza. Diversi rami sono precipitati al suolo, come riportato da molti escursionisti e cittadini, preoccupati delle condizioni dell'albero di prima grandezza (alto ben 51,5 metri).

Ad attivarsi due arboricoltori professionisti che, a titolo gratuito, interverranno per tutelare la pianta (originaria della California). Si tratta di Samuele Ratti, referente della Regione Piemonte dell'associazione RAMI (Registro degli Alberi Monumentali d'Italia), e Silke Battistini, certificata ETT (European Tree Technician), nonché vicepresidente della SIA (Società Italiana di Arboricoltura).

“Chiariamo ogni dubbio – evidenzia Ratti – L'integrità della sequoia non è compromessa. Non solo: di fronte a piante monumentali, la Regione Piemonte richiede l'intervento di un personale qualificato, certificato e dall'esperienza comprovata. Io e la mia collega siamo, quindi, a completa disposizione per la rimozione e la pulizia dei rami spezzati unitamente ad un primo intervento di cippatura sotto la chioma, in accordo con la proprietà. Essendo un albero monumentale, l'iter autorizzativo è piuttosto lungo e siamo in procinto di avviare le pratiche che dovrebbero darci il via libera prima dell'estate”.

Del fatto si è anche interessato il FAI di Biella. “È previsto un incontro con la proprietà – afferma il presidente Davide Furfaro – al fine di collaborare al meglio per la tutela della sequoia gigante”.