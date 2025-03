Biella, ubriaco alla guida tampona un'auto

È stato denunciato l'uomo alla guida che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento con un altro mezzo.

È successo nel comune di Biella, lungo corso 53° Fanteria. Raggiunto dagli agenti della Questura, sarebbe risultato positivo a seguito delle prove con l'alcol-test.

Al momento, sono in corso ulteriori indagini per accertare se il conducente sia il presunto responsabile di altri due sinistri occorsi ad un paio di auto lasciate in sosta, avvenuti qualche ora prima nella zona di via Galimberti.

Le verifiche del caso chiariranno se i danni riscontrati sono da attribuire alla persona al volante fermata dalla Polizia.