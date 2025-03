Auto in bilico sul muretto di una strada, attimi di paura a Ronco

Attimi di preoccupazione questa mattina, 27 marzo, nel comune di Ronco Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe rimasta in bilico sul muretto di una strada laterale con le ruote posteriori nel vuoto. Fortunatamente la conducente è rimasta indenne.

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e gli agenti di Polizia mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri che accerteranno le cause dell'accaduto.